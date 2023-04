Calciomercato Roma, il Napoli punta il big: Pinto valuta l’offerta

Mancano ancora tanti mesi all’apertura del mercato estivo, ma le trattativa già sembrano infuocate. Difatti, tra Napoli e Roma sembrano ci siano stati già dei contatti per un big, ma è da valutare il futuro di Osimhen, che si appresta a diventare “Re di Napoli”, dopo una stagione strepitosa. E proprio questo che ha attirato lo sguardo delle big europee su di lui.

Roma, il Napoli cerca Abraham

Abraham è uno che a Giuntoli è sempre piaciuto, e per questo resta un nome caldo per la prossima estate: la Roma, non è una novità, sarebbe disposta a privarsene davanti a un’offerta congrua.