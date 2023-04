Calciomercato Roma, Pinto gestisce gli esuberi | Ecco quanto entra nelle casse giallorosse

Il calciomercato della Roma inizia proprio con la gestione degli esuberi nei vari club. Da tutti i piazzamenti Pinto potrebbe raccogliere un bel gruzzoletto per reinvestirlo nel mercato.

Calciomercato Roma, dagli esuberi entrano circa 30 milioni di euro

Il primo nome è Patrick Kluivert. L’olandese sta facendo bene al Valencia e in base all’accordo sul riscatto deciso tra i due club potrebbe portare nella casse della Roma circa 15 milioni di euro. Un altro giocatore giallorosso è Carles Perez. L’esterno sta giocando bene al Certa Vigo e potrebbe essere riscattato dalla squadra spagnola per 10 milioni di euro. Infine c’è Bryan Reynolds, terzino di proprietà della Roma ora in prestito al Westerlo. Il calciatore si sta mettendo in mostra nel club belga, e sta attirando l’attenzione di diversi club tra cui il Feyenoord.

Calciomercato Roma, arriva la conferma anche dall’agente del calciatore

“Confermo di aver incontrato Pinto a Rotterdam. Sono abbastanza sicuro, ma non certo al 100% che ci sia stato un contatto diretto tra i dirigenti di Roma e Feyenoord ma non sono ovviamente al corrente del contenuto della conversazioni.Ci sono diversi club internazionali che seguono da vicino Bryan da diversi mesi, ma ripeto ora il ragazzo è totalmente concentrato sul Westerlo e vuole aiutarlo a conquistare un posto in Europa. Hanno appena vinto al qualificazione al playoff 2 quindi tutto è possibile”.