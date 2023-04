Empoli-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

L’Inter cerca i tre punti in campionato

Nerazzurri, freschi della semifinale di Champions conquistata, ospiti al Castellani di Empoli nel match delle 12.30. Inter, scivolato al sesto posto in classifica dopo la sospensione dalla penalizzazione alla Juventus, è obbligato a vincere, soprattutto per ritrovare i tre punti in campionato che mancano dallo scorso 5 marzo. I toscani, invece, dovranno allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il match sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming su DAZN, Now e Sky Go.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.