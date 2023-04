Il Monza ribalta la Fiorentina in una partita straordinaria (3-2)

Il Monza capovolge il risultato e batte la Fiorentina

Incredibile all’U-Power Stadium di Monza, i padroni di casa rimontano la Fiorentina e agguantano i tre punti in uno straordinario 3-2. Viola avanti nei primi minuti con Kouame, prima, e Saponara, poi, ma i brianzoli reagiscono immediatamente e chiudono il primo tempo in parità, grazie all’autogol di Biraghi e la rete di Dany Mota. Il sorpasso è firmato da Pessina che, al minuto numero 59, non sbaglia dal dischetto. Il Monza prosegue una stagione straordinaria salendo 41 punti e al dodicesimo posto in classifica, un solo punto dietro alla Fiorentina, ferma a 42.

Monza-Fiorentina, risultato e tabellino

Reti: 8’pt Kouame (F), 13’pt Saponara (F), 26’aut. Biraghi (M), 43’st Dany Mota (M), 15’st rig. Pessina (M)

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, PeReti: 8’pt Kouame (F), 13’pt Saponara (F), 26’aut. Biraghi (M), 43’st Dany Mota (M), 15’st rig. Pessina (M)ssina (23’st Machin), Rovella, Carlos Augusto; Colpani (23’st Donati), Caprari (32’st Petagna); Dany Mota. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Gytkjaer, Valoti, Franco Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (35’st Terzic), Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat (26’st Duncan), Mandragora (26’st Jovic); Kouamé, Barak (15’st Castrovilli), Saponara (15’st Sottil); Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Jovic, Ikoné, Ranieri, Nico Gonzalez, Bianco, Kayode, Igor. Allenatore: Vincenzo Italiano.