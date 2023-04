Inter, sarà turnover totale | Inzaghi cambia tutto

Rivoluzione di formazione in casa Inter per Simone Inzaghi

In vista del match delle 12.30 ad Empoli, Simone Inzaghi ha deciso di stravolgere la formazione per far rifiatare quasi tutti quelli che hanno giocato contro il Benfica in settimana.

Inter, rischio eccessivo di Inzaghi?

Inzaghi deve cercare di riprendere il cammino per conquistare il 4° posto, che attualmente la vede distante 5 punti. Questi cambi contemporaneamente potrebbero essere un rischio, ma un rischio che Inzaghi vuole correre in vista anche del ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus. Allora Inzaghi dovrebbe far scendere in campo così l’Inter: cambio in porta con il ritorno di Handanovic; difesa con D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; a centrocampo Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; turno di riposo per Lautaro e dunque in attacco scenderanno Lukaku e Correa.