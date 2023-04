Juventus-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Big match all’Allianz Stadium

Juventus-Napoli è il big match della 31esima giornata di Serie A, in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium. I due club arrivano alla partita con stati d’animo contrastanti. La Juventus, dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League e la sospensione, seppur momentanea, della penalizzazione, vorrà allontanare le due milanesi e consolidare il posto in zona Champions. Proprio la Champions, invece, è ciò che il Napoli dovrà mettersi alle spalle quanto prima per mettere un tassello fondamentale verso uno scudetto che manca da 33 anni. L’incontro sarà disponibile in esclusiva su DAZN con commento di Pierlugi Pardo e Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti