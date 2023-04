Juventus-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

La Juventus cerca i tre punti per confermare il posto in Champions

Allegri torna in campo da terzo in classifica, ma le giornate alla fine restano tante e le pretendenti, per il posto in Champions League, sono tutte li vicino a pochi punti. Oggi l’avversario sarà parecchio scomodo. Il Napoli di Spalletti, ultimamente, è stato protagonista di più “scivoloni“, perciò il match di stasera servirà a rialzare la testa ed avvicinarsi sempre di più all’obiettivo scudetto.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti