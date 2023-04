L’Udinese torna a vincere: battuta la Cremonese per 3-0 alla Dacia Arena

L’Udinese torna alla vittoria dopo quattro giornate contro una Cremonese mai in partita grazie alle reti di Samardzic, Perez e di Success, il quale sigla il suo primo gol in questa stagione.Nel match tra Udinese e Cremonese, disputatosi quest’oggi alle ore 15:00 alla Dacia Arena, con gli ospiti che avevano una ghiotta occasione di riaprire il discorso salvezza, i padroni di casa non lasciano scampo alla formazione di Davide Ballardini. I friulani, infatti, già al secondo minuto sbloccano il risultato con un tiro dalla distanza di Lazar Samardzic. I grigiorossi hanno provato a reagire, ma l’unica occasione pericolosa capita nella testa di Tsadjout, il quale manda a lato dopo un bel cross di Emanuele Valeri. Dal pareggio mancato della Cremonese, la squadra di Sottil riprende in mano il pallino del gioco e dilaga: prima delle due reti realizzate da Nehuen Perez, il quale al 27’ minuto ha trafitto Carnesecchi con un colpo di testa su assist di Samardzic da calcio di punizione, e il primo gol in campionato di Success arrivato al 35’ minuto, sono stati Lovric e Udogie a rendersi pericolosi: il primo con un colpo di testa respinto dall’estremo difensore avversario, il secondo con un tiro a botta sicura respinto da Sernicola in corner. Secondo tempo di ordinaria amministrazione da parte degli uomini di Sottil, che non hanno rischiato nulla e hanno provato a trovare la quarta rete con Beto e Arslan all’83’ minuto.

Udinese-Cremonese, tabellino e risultato (3-0)

Reti: al 2′ pt Samardzic, al 27′ pt Perez, al 36′ pt Success

Ammonizioni: Sernicola, Afena-Gyan, Arslan, Valeri

Udinese (3-5-1-1): 1 Silvestri; 50 Becao (dal 39’ st 3 Masina), 29 Bijol, Perez; 19 Ehizibue (dal 39’ st 80 Pafundi), 24 Samardzic (dal 20’ st 5 Arslan), 11 Walace, 4 Lovric, 13 Udogie; 37 Pereyra (dal 39’ st 2 Ebosele), 7 Success (dal 46’ st 9 Beto). A disposizione: 99 Piana, 20 Padelli, 8 Zeegelar, 14, Abankwah, 26 Thauvin, 30 Nestorovski. Allenatore: Sottil

Cremonese (4-3-1-2): 12 Carnesecchi, 17 Sernicola, 15 Bianchetti, 5 Vasquez, 3 Valeri; 26 Benassi, 19 Castagnetti, 28 Meité; 10 Buonaiuto; 74 Tsadjout, 90 Dessers. A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 44 Lochoshvili, 24 Ferrari, 18 Ghiglione, 23 Acella, 27 Galdames, 6 Pickel. Allenatore: Ballardini