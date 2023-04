Lukaku is back. I nerazzurri tornano vincenti al Castellani

L’Inter torna vincente ad Empoli

L’Inter torna alla vittoria ad Empoli grazie ad una doppietta di Lukaku, nel primo tempo nerazzurri impalpabili, ma nella ripresa l’attaccante belga torna ai vecchi fasti e punisce i toscani che comunque non hanno demeritato.

La cronaca

L’Inter nella prima parte di gara appara lenta ed impalpabile e l’Empoli crea due occasioni con Baldanzi che prima si fa ipnotizzare da Handanovic e poi calcia debolmente in diagonale. I nerazzurri si fanno vivi nel finale con Gagliardini che dal limite calcia a lato e con Correa di testa. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio al 47’ con Lukaku che ricevuta palla da Brozovic calcia in diagonale e batte Perisan. Il portiere dei toscani salva il risultato al 67’ deviando in angolo un tiro di Calhanoglu. Lukaku vicino al raddoppio al minuto 74’ servito da Gagliardini, tiro di poco a lato . Lukaku raddoppia al 75’ con un bel tiro in diagonale dal limite che non lascia scampo a Perisan. Tris dell’Inter firmato Lautaro che servito da Lukaku non ha problemi a battere Perisan.

Il tabellino

Empoli-Inter 0-3

EMPOLI (4-3-1-2): 1 Perisan; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto (dal 25′ st 26 Tonelli), 65 Parisi; 32 Haas (dal 20′ st 5 Grassi), 18 Marin, 25 Bandinelli (dal 25′ st 55 Vignato); 35 Baldanzi; 19 Caputo (dal 35′ st 23 Destro), 28 Cambiaghi (dal 20′ st 9 Satriano). A disposizione: 22 Ujkani, 40 Stubljar, 3 Cacace, 5 Grassi, 8 Henderson, 9 Satriano, 14 Pjaca, 20 Degli Innocenti, 23 Destro, 26 Tonelli, 30 Stojanovic, 55 Vignato, 91 Piccoli. Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova (dal 24′ st 2 Dumfries), 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa (dal 24′ st 10 Lautaro). A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 14 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco, 36 Darmian, 45 Carboni, 46 Zanotti, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 3′ st Lukaku, al 31′ st Lukaku, 43’ st Lautaro

Ammonizioni: Parisi