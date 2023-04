Milan-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Il Milan vuole ritrovare la vittoria in campionato

Lecce ospite dei rossoneri a San Siro, oggi alle 18. Salentini in periodo nero, non trovano la vittoria dallo scorso 19 febbraio, catapultati nuovamente in zona retrocessione, con il Verona, ora, distante solo 2 punti. Milan, invece, reduce dalla qualificazione in Champions, è alla ricerca di una vittoria in casa che manca da febbraio contro l’Atalanta per cercare di restare ancorati al treno Champions. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN con commento di Edoardo Testoni e Marco Parolo.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.