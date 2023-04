Monza-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina a Monza per l’Europa

All’U-Power Stadium di Monza arriva la Fiorentina, oggi alle 15. Il Monza vuole proseguire la grande stagione, con una salvezza quasi raggiunta (12 punti sul Verona), e confermare quanto di buono visto a San Siro contro l’Inter. Fiorentina, invece, che arriva dopo la qualificazione in Conference League, e cerca una vittoria, fondamentale, per avvicinarsi alla zona Europa, distante 7 punti. Il match sarà disponibile in esclusiva DAZN.

Le probabili formazioni: