Pisa-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Il Pisa è alla ricerca dei tre punti dopo la bruttissima prestazione di Terni, d’Angelo deve rinunciare a Toure e De Vitis, Beruatto è squalificato, mentre Mignani non potrà contare su Maiello e Scheidler.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Barba, Esteves; Zuelli, Nagy, Marin; Morutan, Sibilli; Torregrossa. All. D’Angelo

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Bellomo, Maita, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Antenucci. All.: Mignani

DOVE VEDERLA IN TV

Pisa – Bari, posticipo della 34a giornata di serie B, in programma OGGI alle 16:15, allo stadio “Arena Garibaldi” sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull’app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.