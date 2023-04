Atalanta-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Occasione per entrambe in zona Europa: la Roma può agganciare la Juventus al terzo posto

I giallorossi saranno ospiti dell’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, nell’ultimo match valevole per la 31esima giornata di Serie A, questa sera alle 20.45. La formazione di Mourinho – dopo la sontuosa prestazione in Europa League contro il Feyenoord, valsa la qualificazione alle semifinale – cerca conferme in campionato. Ghiotta occasione per la Roma che, a seguito della sconfitta di ieri sera della Juventus, potrebbe raggiungere il terzo posto a 59 punti, a pari merito proprio con i bianconeri. Stessa grande opportunità anche per l’Atalanta in zona Conference League, dopo le sconfitte di Bologna e Fiorentina, dirette inseguitrici dei bergamaschi. Il match sarà visibile in diretta tv, in esclusiva, su DAZN con telecronaca di Stefano Borghi e commento di Simone Tiribocchi.

Le probabili formazioni: