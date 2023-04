Calciomercato Inter, aumenta il pressing per l’estremo difensore

In queste ultime ore sta crescendo in maniera esponenziale l’interessamento degli inglesi del Chelsea per il portiere interista Onana. Sono solo parole è vero ma i Blues sanno perfettamente come arrivare ad ottenere quel che vogliono quando lo vogliono. D’altronde l’estremo difensore camerunense è nei radar dei londinesi da tempi non sospetti, dimostrazione questa dell’ammirazione che il club allenato da Frank Lampard, ex leggenda inglese, nutre nei suoi confronti. Intanto però la dirigenza nerazzurra studia anche un eventuale dopo Onana, qualora quest’ultimo decidesse di fare le valigie con destinazione Premier League.

Calciomercato Inter, piace il portiere dell’Empoli

Stando alle ultime notizie l’erede di Onana potrebbe essere Vicario dell’Empoli. Il ventiseienne friulano, piace da molto tempo alla squadra milanese ed un suo passaggio in nerazzurro potrebbe essere agevolato anche dal fattore Baccin, vice direttore dell’Inter. Baccin conosce molto bene Vicario ed un suo intervento di convincimento a passare per la squadra allenata da mister Inzaghi potrebbe essere davvero risolutivo. Ovviamente il tutto dipenderà dall’esito dell’operazione Onana-Chelsea, ma data la concorrenza piuttosto alta che si sta presentando alla porta dell’Empoli per il loro estremo difensore, meglio muoversi con largo anticipo, cominciando magari a porre le basi per un eventuale trasferimento. futuro.