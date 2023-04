Calciomercato Inter, il PSG pronto a strappare il centrocampista ai nerazzurri | Contatti continui

L’Inter ha un conto aperto con il PSG: i parigini hanno già l’accordo per Skriniar a fine stagione, nonostante le condizioni fisiche del difensore slovacco abbiano messo in dubbio l’operazione, ma non c’è solo l’ex capitano nerazzurro nel mirino della squadra di Al Khelaifi.

Calciomercato Inter, anche Brozovic interessa al PSG

Come riporta tuttomercatoweb, non c’è solo il Barcellona sulle tracce di Marcelo Brozovic. Anche il Paris Saint-Germain è infatti tra i club interessati al centrocampista dell’Inter. Addirittura ci sarebbero anche già stati dei contatti tra il PSG, l’Inter e l’entourage del calciatore.