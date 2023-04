Calciomercato Inter, Marotta valuta tre piste per l’attacco | Ecco il dopo Lukaku

In vista della prossima stagione l'inter starebbe cercando un attaccante: tre alternative a Thuram

La vittoria contro l’Empoli ha ridato morale alla squadra di Simone Inzaghi, che al momento si trova al sesto posto con due punti di distacco dalla Roma che deve giocare questa sera, lunedì 24 aprile 2023, contro l’Atalanta. Una prova che ha rilanciato Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, i due autori delle tre reti dell’Inter. In vista della prossima stagione, però, Giuseppe Marotta starebbe cercando un attaccante affidabile, in quanto il prolungamento del prestito o il riscatto di Romelu Lukaku sembrerebbe molto difficile allo stato attuale.

Inter, Ceccarini convinto: “Tre piste alternative a Thuram”

In virtù di ciò, Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, si è espresso su Tuttomercatoweb: “L’Inter si sta muovendo sul mercato, con Lukaku che rientrerà al Chelsea e poi si vedrà il suo futuro. Per questa ragione Marotta e Ausiliio stanno studiando delle alternative; una prima scelta sarebbe Marcus Thuram, il quale, però, sembrerebbe avere altre priorità. Motivo per cui i nerazzurri starebbe percorrendo altre strade: una di queste porterebbe a Firmino, che a fine stagione lascerà il Liverpool. Le altre due piste pista porterebbero a Retegui, attaccante del Tigre che ha esordito con la nazionale di Roberto Mancini, e a Openda, di proprietà del Lens e legato al club francese fino al 2027″.