Calciomercato Inter, problemi per il rinnovo di de Vrij | Ecco perchè

Tanti sono gli interrogativi che si sta facendo in questa settimana Marotta, a cominciare dai rinnovi, considerato che dopo Skriniar Inzaghi non vuole più perdere difensore. E allora ecco che l’ad vuole rimediare con il rinnovo di un altro difensore, anche se sembrano esserci intoppi.

Calciomercato Inter, De Vrij verso il rinnovo | Le ultime

Questo il punto fatto da La Gazzetta dello Sport: “La posizione contrattuale di Stefan in questo momento è assolutamente precaria. Proprio nei giorni scorsi c’è stato un importante summit con i dirigenti nerazzurri, ma l’attesa fumata bianca ancora non è arrivata. Da mesi si parla di un prolungamento, ma passano le settimane e le differenze non vengono appianate“.