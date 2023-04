Calciomercato Inter, sfida Liverpool-PSG per il centrocampista: il punto

L’Inter è tornata a vincere in campionato dopo più di un mese e mercoledì si giocherà un posto in finale contro la Juventus. La dirigenza nerazzurra è consapevole che non c’entrare il quarto posto porterebbe a delle perdite economiche importanti e per risanarle ci sarà bisogno di cedere qualche pezzo pregiato. Negli ultimi giorni si è manifestato un forte interesse dei club europei su Nicolò Barella.

Liverpool e PSG sulle sue tracce

Marotta non vorrebbe privarsi del suo gioiello in mezzo al campo ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League diventerà difficile trattenerlo. PSG e Liverpool monitorano la situazione specie dopo che per i Reds è sfumato il primo obbiettivo chiamato Jude Bellingham.