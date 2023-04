Calciomercato Juventus, cercasi un terzino: occhi in Bundesliga

La sconfitta contro il Napoli complica i piani di Massimiliano Allegri per ciò che concerne la qualificazione alla Champions League: uscita sconfitta all’Allianz Stadium per 1-0 per via della rete nei minuti di recupero di Giacomo Raspadori, la Juventus potrebbe essere raggiunta dalla Roma, con solamente tre lunghezze di vantaggio sul Milan quinto in classifica. Uno dei reparti in cui la Vecchia Signora è in difficoltà da diversi anni è quello dei terzini, con Juan Cuadrado e Alex Sandro in scadenza di contratto.

Juventus, piace Mazraoui per il dopo Cuadrado

In virtù di ciò, la dirigenza della Juventus, in vista della prossima stagione, starebbe pensando di acquistare un terzino: sappiamo che a Massimiliano Allegri piacciono i calciatori eclettici, ovvero che possono giocare sia a destra che a sinistra. Per questa ragione Madama, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Abendzeitung, sarebbe interessata a Noussair Mazraoui, terzino di proprietà del Bayern Monaco, che sta trovando poco spazio in Baviera dopo essere stato prelevato lascorsa estate dall’Ajax. Il club teutonico, per far partire l’esterno difensivo marocchino, vorrebbe 28 milioni di euro, una cifra alla portata del club bianconero. Nei prossimi mesi vedremo chi sarà l’erede di Juan Cuadrado, il cui futuro al momento sembrerebbe molto lontano da Torino.