Calciomercato Juventus, concorrenza altissima per il difensore

Da quasi unica e sola contendente per arrivare al difensore spagnolo Grimaldo, ora la Juventus si ritrova a dover fronteggiare sul discorso mercato almeno 3 altre concorrenti. Le prestazioni del calciatore del Benfica infatti, stanno catalizzando le attenzioni di molte altre big d’Europa, pronte più che mai ad aggiudicarsi il cartellino del ventisettenne. Molto è dovuto al fatto che il difensore originario di Valencia ha il proprio contratto in scadenza. Il prossimo giugno infatti il sodalizio tra Benfica e Grimaldo dovrebbe terminare anche perché la parola rinnovo ancora non è mai stata pronunciata. Fattore questo che porta un’ulteriore crescendo di attenzioni da parte di molte società

Calciomercato Juventus, società obbligata ad anticipare tutti

Tra Napoli e Inter, più Nizza e Bayer Leverkusen, và da sé che le possibilità di giungere al calciatore spagnolo da parte della Juventus, sono piuttosto complicate. Non impossibili ma certamente difficili, considerando anche la bufera giudiziaria che ha travolto la società e che inevitabilmente potrà influire sul discorso mercato. Una cosa è certa: se la vecchia signora vorrà realmente aggiudicarsi le prestazioni di Grimaldo, dovrà necessariamente giocare d’anticipo, intavolando magari già da subito dei contatti con gli agenti del calciatore. In caso contrario la questione potrebbe davvero complicarsi portando magari l’affare a saltare del tutto.