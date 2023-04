Calciomercato Juventus, Di Maria rinnova a una condizione: le ultime

Di Maria detta la linea per continuare il futuro in bianconero

La Juventus è costretta a mettere subito da parte la sconfitta rimediata contro il Napoli perché mercoledì c’è l’Inter. Uno dei protagonisti più attesi è Angel Di Maria, colui che aveva trovato il gol del momentaneo vantaggio contro i partenopei annullato però per fallo di Milik su Lobotka. L’argentino ha vissuto una stagione di alti e bassi e i bianconeri ora si aggrappano alla sua qualità e alla sua esperienza per provare a vincere un trofeo.

Di Maria rinnova grazie al raggiungimento di un obbiettivo

Il classe ’88 andrà in scadenza a fine stagione e la sua decisione sul rinnovo dipenderà da una cosa: partecipare alla prossima edizione della Champions League. Nel caso non dovesse arrivare la qualificazione l’argentino potrebbe decidere di tornare in patria.