Calciomercato Lazio, l’obiettivo per il centrocampo è un gioiello del Barcellona | Il nome

Dopo essere inciampata in casa il Torino, uscendo sconfitta dall’Olimpico per 0-1 – con il gol segnato peraltro da un obiettivo di Maurizio Sarri della scorsa sessione di mercato, Ilić -, la Lazio è già attiva in ottica mercato. Quest’ultimo sarà indubbiamente influenzato moltissimo dal fatto se la squadra di Sarri riuscirà o meno a rientrare tra le prime quattro squadre. Finora i biancocelesti ci stanno riuscendo alla perfezione, stanno disputando una stagione straordinaria soprattutto dal punto di vista del livello del gioco, e rientrano attualmente in zona Champions League. Poter giocare la prossima edizione della competizione sarebbe un traguardo importantissimo per la Lazio, che non solo espanderebbe i propri confini europei ed il proprio status in Europa, ma avrebbe degli introiti molto importanti dalla competizione. Per questo motivo Igli Tare e la dirigenza della squadra capitolina sono già al lavoro per la questione mercato, sperando che questi soldi da parte della possibile qualificazione in Champions possano arrivare, e avrebbero già puntato gli occhi su un plausibile nome per il futuro del centrocampo biancoceleste. Stiamo parlando di Marc Casado.

Calciomercato Lazio, la società vuole puntare su Casado per il futuro

Marc Casado, soprannominato in spagna come ‘il nuovo Busquets’, è un centrocampista di proprietà del Barcellona che sarebbe finito sotto i riflettori di moltissime grandi squadre, tra cui la Lazio stessa. Attualmente il classe 2003, cresciuto nella Cantera dei blaugrana, milita nel Barça B e nell’ultima sua uscita con la squadra, nella sfida contro il Logrones, vinta per 3-0, in tribuna sarebbero stati avvistati alcuni scout proprio della Lazio. Le capacità di impostazione dal basso e le qualità difensive del giocatore spiccano ovviamente su tutte le altre; dall’altra parte però, fin qui, in ben 33 partite stagionali complessive, i gol e gli assist sono pari a 0. La valutazione attuale del giocatore è piuttosto bassa e la Lazio se vorrà assicurarsi la giovane stella e crack del Barcellona, dovrà sicuramente giocare d’anticipo per cercare di battere la concorrenza degli altri top club.