Calciomercato Milan, cercasi centravanti: Maldini monitora tre calciatori

Il raggiungimento della semifinale di Champions League è un grande traguardo per la formazione allenata da Stefano Pioli, che dopo lo scudetto dello scorso anno sta disputando una buona stagione in Europa. In campionato, al contrario, sta faticando più del dovuto e, in attesa del match della Roma, si trova al quinto posto a pari merito con la squadra giallorossa. Uno dei punti deboli del Milan è stato il turnover, con alcuni calciatori che non sono stati in grado di sostituire i titolari; inoltre, cò che è mancato al Diavolo, è stato un attaccante di riserva in quanto Origi non ha reso quanto ci si aspettasse e Zlatan Ibrahimovic è spesso fuori causa per infortunio.

Milan, Openda e Boniface alternative a Balogun

Da alcune settimane si vocifera che Paolo Maldini e Daniele Massara siano interessati a Florian Balogun, attaccante dell’Arsenal in prestito al Reims. Dato che trattare con i Gunners non è mai facile, il Milan starebbe cercando delle alternative: gli occhi dei due dirigenti si sarebbero incentrati su due calciatori con un buon potenziale, ovvero Openda e Boniface. Il primo, sotto gli occhi dell’Inter, gioca al Lens, mentre il secondo sta disputando un’ottima stagione con la rivelazione Union Saint Gilloise, uscito dall’Europa League contro il Bayer Leverkusen. I rossoneri, dunque, starebbero valutando bene il da farsi con Pioli che vorrebbe un centravanti che sia in grado di sostituire Olivier Giroud.