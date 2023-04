Calciomercato Milan, il croato sempre più lontano da Milano: Maldini riflette

La vittoria con il Lecce ha permesso al Milan di agganciare la Roma al quarto posto in attesa della sfida dei giallorossi sul campo dell’Atalanta. Tra le “riserve” chi non convince è Ante Rebic che spesso è entrato dalla panchina senza mai incidere. Il croato è stato vittima di numerosi infortuni che ne hanno impedito di trovare continuità.

Rebic, due opzioni per il futuro

L’ex Eintracht per rilanciarsi potrebbe decidere di fare un passo indietro nella sua carriera e non è da escludere un ritorno in Germania dove il Wolfsburg sarebbe pronto ad accoglierlo. L’altra opzione lo porta fuori dall’Europa, ossia in Arabia Saudita, ma attenzione alla Turchia con il Fenerbahce interessato al giocatore.