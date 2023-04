Calciomercato Milan, Maldini mette nel mirino il terzino del Manchester City

Nuovo colpo in vista per il Milan di Maldini nel reparto difensivo

Maldini si inizia a muovere già in anticipo per preparare i colpi per il calciomercato estivo. Adesso nel mirino è finito un grande colpo dal Manchester City.

Calciomercato Milan, Walker nel mirino di Maldini

Come riportato dal The Telegraph, il Milan ha messo gli occhi su Kyle Walker, terzino destro del Manchester City che ha perso il posto nell’undici titolare di Guardiola. I rossoneri stanno valutando Walker considerando anche il contratto in scadenza tra un anno. Il 32enne non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare per lo Sheffield United ma la situazione del suo ex club non è di certo delle migliori e che quindi potrebbe prendere in considerazione una proposta del Milan.