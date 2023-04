Calciomercato Milan, Maldini pronto a blindare il giocatore | Rinnovo da top player

Mike Maignan è uno dei protagonisti dello Scudetto della scorsa stagione e del raggiungimento delle semifinali di Champions League della stagione corrente da parte del Milan. La preziosità e la decisività del portiere rossonero sono incommensurabili ed è per questo motivo che la società meneghina deve stare attenta alle pretendenti del francese. L’estremo difensore è attualmente tra i migliori mondo e le big interessate a lui non mancano di certo.

Calciomercato Milan, il piano dei rossoneri per blindare Maignan

Il Milan vorrebbe blindare definitivamente Mike Maignan. Il contratto del francese scade nel 2026, ma il Diavolo avrebbe già mosso i primi passi per un allungamento del contratto. L’obiettivo dei meneghini in estate sarà dunque quello di sedersi a tavolo con l’entourage del portiere ex Lille per raggiungere un’intesa che porterebbe Maignan ad allungare il proprio matrimonio con il Milan almeno fino al 2028.