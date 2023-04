Calciomercato Milan, nuovo arrivo alla corte di Pioli?

Arrivata nelle ultimissime ore una notizie che potrebbe fortemente interessare il Milan. La squadra allenata da mister Pioli come sappiamo ha l’urgenza princiaple di andare ad investire nel raprto avanzao. Vuoi per l’età anagrafica di Giroud e Ibrahimovic e vuoi per i tanti dubbi che ancora riguardano il rinnovo legato a Rafael Leao, i rossoneri da tempo stanno valutando varie possibilità per ciò che concerne il discorso attaccanti. Ora nelle tante piste perseguibile si sta facendo più concreta quella riguardante Moussa Dembelè, centravanti del Lione.

Calciomercato Milan, il punto nel dettaglio

Dembelè ha deciso che non rinnoverà con la squadra francese. Pertanto a fine contratto si svincolerà a parametro zero, il che suona come occasione da non perdere. Maldini e Massara sono già all’opera e a breve dovrebbero prendere contatti con lo staff del calciatore. Dembelè classe 96, 26 anni quindi per lui, rappresenterebbe la giusta opzione per l’attacco milanista. Né giovanissimo, né troppo in là con gli anni, nel tempo ha collezionato vari trofei come 3 campionati scozzesi con due coppe scozzesi vestendo la casacca del Celtic ed un campionato spagnolo con l’Atletico Madrid. Se la dirigenza rossonera farà in fretta forse avrà risolto i suoi problemi legati all’attacco.