Calciomercato Napoli, piace il difensore della Bundesliga | Ecco le parole dell’agente

Il Napoli è pronto a festeggiare la conquista dello scudetto: gli uomini di Spalletti possono già cominciare a pianificare la squadra del prossimo anno, con De Laurentiis che dovrà resistere agli attacchi delle big europee per i suoi pezzi pregiati tra cui il difensore Kim. Proprio per quanto riguarda il reparto arretrato, uno dei nomi che interessano agli azzurri è quello di Danilho Doekhi dell’Union Berlino.

Calciomercato Napoli, l’agente di Doekhi conferma l’interesse

Come riporta calciomercato.com, il procuratore ha confermato le voci sul Napoli e l’Inter: “Danilho ha ancora due anni di contratto. Non posso rivelare altri dettagli sul suo contratto, ma è vero che Inter e Napoli proprio come altri top club in Europa, anche in Bundesliga e Premier League, lo guardano. Questa non è una sorpresa perché non ci sono altri difensori centrali in Europa che segnano questa quantità di gol in combinazione con il suo pedigree difensivo. Ma non ci sono trattative in corso. Danilho è concentrato sulla sua stagione con l’ Union Berlino e sulla qualificazione alla Champions League la prossima stagione.”