Calciomercato Roma, ecco il futuro di Dybala

Il futuro di Dybala non è scritto del tutto, ma la sua importanza per la Roma è di fondamentale importanza. A dimostrarlo anche il gol che è valso i supplementari e poi la vittoria finale in Europa League.

Calciomercato Roma, c’è solo la capitale nel futuro di Dybala

Ma adesso il futuro di Dybala sembra essere sempre più chiaro. Come riportato anche del Corriere dello Sport, per l’attaccante argentino c’è solo la Roma nel presente e nel futuro, che pensa già alla prossima stagione in Champions League con la maglia giallorossa.