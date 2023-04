Calciomercato Roma, il borsino di chi parte e di chi resta | Le ultime

Dopo aver momentaneamente archiviato e messo da parte la pratica Europa League, che ha visto la Roma trionfare sul Feyenoord (4-1,4-2 totale) solo ai tempi supplementari, dove ha però segnato ben 2 gol, per la società capitolina è già arrivato il momento di pensare alle prassi inerenti al mercato. Sono moltissimi infatti i giocatori giallorossi che si libereranno il prossimo 30 giugno se il loro contratto non venisse esteso. Su tutti spiccano i nomi di El Shaarawy, Smalling, Belotti, Camara, Wijnaldum e Llorente. Stando però alle ultime indiscrezioni di mercato, Thiago Pinto e la società sarebbe attualmente all’opera e preoccupati soprattutto dei riscatti degli ultimi due nomi in lista: Georginio Wijnaldum e Diego Llorente.

Calciomercato Roma, il punto su Wijnaldum

Georginio Wijnaldum è arrivato a Roma la scorsa estate, in prestito con diritto di riscatto, dal Paris Saint Germain, fissato a 8 milioni di euro. La sua stagione nella capitale non è partita sicuramente nel migliore dei modi, visto una precoce frattura della tibia che gli ha impedito di poter giocare la prima parte della stagione. L’ex Liverpool si è ripreso dall’infortunio soltanto poche settimane fa, e ha fatto il suo ritorno in campo l’11 febbraio nella sfida contro il Lecce. Nonostante, per cause descritte in precedenza, le poche partite disputate fin qui dal centrocampista olandese, 16 tra Serie A ed Europa League, con 2 gol siglati e un assist fornito, Wijnaldum ha dimostrato in queste poche gare – molte giocate non dal primo minuto – tutte le sue qualità tecniche e il fatto che è un giocatore tatticamente perfetto per la squadra di José Mourinho. Nell’ultima sfida contro il Feyenoord l’uomo chiave per il centrocampo del Liverpool di Klopp vincitore della Champions League 2018/19 ha subito una lesione al flessore della coscia sinistra. La Roma se vorrà riscattarlo dovrà versare 8 milioni di euro al PSG; sta ora a Thiago Pinto e società decidere il da farsi.

La situazione Diego Llorente

Diego Llorente è un altro giocare della Roma in prestito con diritto di riscatto. Il difensore spagnolo è stato preso nella fine della scorsa sessione di mercato, quella di gennaio, dal Leeds, per cercare di infoltire la rosa del tecnico portoghese nella difesa. Il classe ’93 cresciuto nella cantera del Real Madrid, sta finora sorprendendo un po’ tutti nell’ambiente romano, con delle buonissime prestazioni ogni volta che è stato chiamato in causa. Anche nella scorsa uscita dei giallorossi, quella contro il Feyenoord, Llorente ha fornito un’ottima prestazione. Se la Roma volesse proseguire la sua relazione con il difensore, la cifra da versare nelle casse del club del presidente italiano Radrizzani, sarebbe intorno ai 18 milioni di euro. L’obiettivo della società capitolina sarebbe quello di abbassare questa cifra, per poter cercare di trattenere lo spagnolo a Roma.