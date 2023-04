Calciomercato Roma, su Llorente riscatto possibile | Tiago Pinto prepara il piano

Questa sera, lunedì 24 aprile 2023, la Roma è attesa a Bergamo, dove contro l’Atalanta dovrà rispondere alle vittorie di Inter e Milan, mentre potrebbe approfittare del passo falso della Lazio per avvicinarsi ai cugini. José Mourinho, a causa dell’infortunio di Chris Smalling, dovrà affidarsi a Diego Llorente, arrivato in prestito dal Leeds nella sessione invernale del calciomercato. Il difensore spagnolo si è ambientato velocemente ed è uno dei giocatori su cui il tecnico portoghese può fare affidamento in caso di turnover o di emergenza, come successo in questo caso con l’infortunio di Smalling.

Roma, Tiago Pinto cerca lo sconto per Llorente

Probabilmente nessuno si aspettava un impatto del genere di Diego Llorente: prestazione dopo prestazione ha conquistato la fiducia di José Mourinho, trovando più spazio e arrivando ad essere la prima riserva del trio difensivo della Roma. Arrivato dal Leeds in prestito per 500 mila euro con il riscatto fissato a 18 milioni di euro, il club giallorosso vorrebbe acquistare a titolo definitivo il centrale difensivo. Il prezzo, però, spaventa: per questa ragione Tiago Pinto, secondo quanto riportato da Voce Giallorossa, starebbe cercando di convincere il club inglese a fare uno sconto sul costo del difensore; la palla, dunque, passerà al Leeds, che potrebbe approfittare delle buone prestazioni di Diego Llorente per far lievitare il prezzo: il Villareal, ad esempio, starebbe monitorando attentamente la situazione dello spagnolo. Nei prossimi mesi si scoprirà se la Roma riuscirà a tenere il difensore centrale anche per la prossima stagione.