Inter, Brambati sicuro: “Cessione del club entro ottobre”

Zhang potrebbe ricavare meno soldi di quanto vale in realtà l'Inter

Il fatto che Steven Zhang voglia vendere l’Inter non è di certo una novità. Vari sono stati i nomi dei possibili acquirenti, ma per ora non c’è ancora un nome sicuro. Oaktree sembra essere la società più vicina all’acquisto della società meneghina, anche se qualche settimana fa il managing director ha smentito una possibile presidenza della sua società.

Inter, Zhang potrebbe perdere l’Inter a cifre molto basse

Ai microfoni di TWM Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha lanciato una bomba sul futuro societario dell’Inter. Ecco le sue parole: “Mi risulta che entro ottobre devono vendere o Oaktree rileva il club a 300 mln, che è una cifra bassissima rispetto a quanto vale oggi l’Inter. E Marotta sta facendo di tutto perché si possa vendere e confermare tutto il management”.