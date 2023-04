Juventus, Fedele bacchetta Allegri: “La mossa vincente del Napoli è stata la sua presunzione”

La sconfitte contro il Sassuolo e con il Napoli hanno fatto tornare il malumore in casa Juventus. Max Allegri è criticatissimo (non è di certo una novità quest’anno) dai tifosi della Vecchia Signora, nonostante il terzo posto in Serie A e la conquista delle semifinali di Champions League. Ulteriori critiche sono arrivate anche dal dirigente sportivo Enrico Fedele, il quale, durante la trasmissione Forza Napoli Sempre ha bacchettato Allegri per la sua presunzione.

Juventus, Fedele duro contro Allegri

Enrico Fedele si è scagliato contro Max Allegri in seguito alla sconfitta della Juventus contro il Napoli. Di seguito le sue parole: “Non è stato l’inserimento di Raspadori la mossa vincente del Napoli. La mossa vincente è stata la presunzione di Allegri che, nel momento in cui la Juve stava giocando da provinciale, ha voluto mettere due esterni d’attacco, ha concesso delle praterie al Napoli e non a caso, subito dopo, Osimhen ha avuto 3 palle gol. Il Napoli non ha attaccato e non ha fatto nemmeno un tiro in porta fino alle sostituzioni. Ha attaccato quando ha avuto gli spazi. Il Napoli però ha commesso lo stesso errore: si è esposto al contropiede. Penso che questo non sia il Napoli di 2-3 mesi fa. E lo abbiamo visto ieri sera nel primo tempo, quando non ha fatto un tiro che fosse uno in porta”.