Lazio, Sarri contro le critiche: “Non può fermarci nessuno”

Alla ripresa degli allenamenti in vista della delicata sfida del prossimo turno di campionato contro l’Inter, Sarri ha voluto radunare il gruppo per incuterli fiducia nonostante la sconfitta contro il Torino.

Lazio, Sarri crede nel gruppo

“L’efficienza era più bassa rispetto al solito, ma non abbiamo fatto una brutta partita. Se giochiamo come sappiamo non può fermarci nessuno”. Parole forti quelle usate alla squadra da Maurizio Sarri, ma parole che vogliono spronare al massimo i calciatori per questo finale di stagione.