Lazio, volata Champions: con l’Inter gara spartiacque | Biancocelesti pronti

Il brusco stop contro il Torino ha interrotto il filotto, iniziato dopo la sconfitta contro l’Atalanta, di sette vittorie consecutive della Lazio. La squadra di Ivan Juric, grazie alla rete di Ivan Ilic, cercato in estate proprio dalla società biancoceleste per non rimanere spiazzati da un’eventuale cessione di Luis Alberto, ha espugnato lo Stadio Olimpico: i granata, dunque. sono rimasti l’unica squadra che Maurizio Sarri, dall’avvento in panchina a Roma, non è riuscito a battere. Una sconfitta, però, che non ci voleva, soprattutto dopo i punti che sono stati ridati alla Juventus.

Lazio, tutto passa da Milano: Inter e Milan gli ostacoli per la Champions League

In virtù di ciò, quella che la Lazio disputerà domenica all’ora di pranzo sarà una delle partite che potrebbe decidere le sorti del piazzamento in Champions League: contro l’Inter, attualmente sesto in classifica, una vittoria proietterebbe la formazione biancoceleste verso un posto tra le prime quattro del campionato. Aspettando la Roma, che potrebbe recuperare punti alla Lazio, la squadra di Sarri si trova al secondo posto ma con sole due lunghezze di vantaggio dalla Juventus e cinque dalla Roma. Oltre ai nerazzurri, i biancocelesti dovranno affrontare, sempre a San Siro, anche il Milan il 6 maggio 2023: il piazzamento nei primi quattro posti, che garantirebbe l’accesso alla massima competizione europea, per la Lazio, dunque, dipenderà molto anche dai due risultati che otterrà a San Siro.