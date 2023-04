Adani accusa Allegri: “La sua panchina potrebbe giocare la Champions League” | La rivelazione

“Questa formazione qua, gioca una delle semifinali di Champions League senza problemi, questa al posto di Milan o Inter se la giocherebbe per andare in panchina. E questa era la panchina, non i titolari! Son finiti anche gli infortunati, eh alla Juve! Le scuse dei falliti allora dove sono? Perché fallimento e falliti poi vanno insieme. Io allora chiedo: qual è il motivo, oltre lo stipendio, per continuare con una guida tecnica così?”. Queste le parole di Adani alla Bobo Tv che è tornato a parlare della sfida alla Juventus.