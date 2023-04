Calciomercato Inter, il Chelsea propone lo scambio | I dettagli

Nella testa dell’Inter in questo momento c’è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma Marotta è impegnato anche nei primi contatti di mercato per la prossima stagione: uno dei big che potrebbe partire è sicuramente Onana, con il Chelsea che si fa avanti per uno scambio di portieri.

Calciomercato Inter, idea scambio Onana-Kepa con il Chelsea

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i Blues hanno messo gli occhi sul portiere interista, identificato come l’ideale per il futuro. Per arrivare al camerunense, Todd Boehly, ricco proprietario del club inglese, è pronto ad un investimento da 40 milioni. La novità è che il Chelsea è disposto a offrire all’Inter anche Kepa, portiere ad oggi titolare dei Blues.