Calciomercato Inter, obiettivo difensore: sfida aperta con la Juventus

In vista della prossima stagione Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi per un difensore italiano

Dopo la vittoria di Empoli, Simone Inzaghi sta preparando il ritorno di semfinale di Coppa Italia contro la Juventus: la sfida si disputerà mercoldì 26 aprile 2023, a San Siro, alle ore 21:00. Oltre il campo, l’Inter starebbe pensando a come rinforzare la rosa per la prossima stagione: data la partenza di Milan Skriniar, Giuseppe Marotta starebbe monitorando diversi difensori, tra cui un giovane italiano.

Inter, Scalvini in orbita nerazzurra: ma la Juventus non molla

I tanti gol subiti in questa stagione, oltre all’addio di Milan Skriniar e il calo di rendimento di Stefan De Vrij, avrebbe indotto l’Inter ad andare alla caccia di un difensore: uno degli obiettvi dichiarati da tempo è Giorgio Scalvini, attualmente in forza all’Atalanta. Il classe 2003 ha un costo elevato, circa 40 milioni di euro, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non avrebbe intimorito Giuseppe Marotta. Nonostante ciò, in estate si potrebbe riproporre un nuovo derby d’Italia sul mercato, con la Juventus che non molla la presa su uno dei difensori più promettenti del calcio italiano ed europeo.