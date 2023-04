Calciomercato Inter, pronti 15 milioni per il difensore | Di chi si tratta

Sono tanti i pensieri che in questi giorni roventi della stagione vagano sull’Inter e sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri. L’obiettivo primario della società per non entrare in una grave crisi economica è quello di rientrare tra le prime quattro squadre del campionato e poter così aver accesso alla prossima edizione della Champions League. I nerazzurri tra poche settimane giocheranno le semifinale della vecchia Coppa dei Campioni contro il Milan e dovranno inoltre affrontare la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. La società di Viale della Liberazione è però già attiva sul fronte del mercato e avrebbe individuato un difensore su cui poter tentare l’affondo in estate. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono infatti già da molte settimane al lavoro per il rinnovo di De Vrij – e forse anche quello di D’Ambrosio – e per il possibile riscatto di Acerbi. Inoltre c’è da considerare il fatto che un pilastro per la rosa del tecnico piacentino come Bastoni ha soltanto un altro anno di contratto. Per questo motivo sotto il mirino della società nerazzurra sarebbe finito Danilho Doekhi.

Calciomercato Inter, Doekhi è il prescelto per sostituire i partenti in difesa

L’attuale stagione di Danilho Doekhi ha dell’incredibile. Il difensore olandese 24enne con origini del Suriname cresce nella squadra della sua città, Rotterdam, all’Excelsior, dove esordisce in Eredivisie. L’anno successivo viene acquistato dall’Ajax, dove non convince e non disputa nemmeno una partita con la prima squadra. Così nel 2018 si trasferisce al Vitesse dove colleziona 140 presenze totali in 4 anni. Con i gialloneri il difensore si mette in mostra positivamente, viene notato dall’Union Berlino, che lo acquista lo scorso luglio. Con il club tedesco Doekhi esplode e disputa una stagione fin qui straordinaria. Ad ora le presenze complessive con il club di Berlino ammontano a 31, ma il numero impressionante sono i gol segnati: 5. Nel corso della stagione attuale Doekhi ha dimostrato più volte di essere un difensore con il vizio del gol, soprattutto grazie alle sue grandissime qualità atletiche e di stacco. Per questo l’Inter sarebbe interessata al giocatore. La valutazione che l’Union Berlino, terzo in Bundesliga, ne fa è all’incirca di 15 milioni di euro. Il suo agente negli scorsi giorni si espresso in pubblico e ha parlato anche di un interesse da parte di molti top club oltre all’Inter, tra cui il Napoli. I nerazzurri dovranno perciò agire d’anticipo se vorranno aggiudicarsi uno dei difensori più in voga del momento.