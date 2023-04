Calciomercato Juventus, è lotta al Milan per il difensore del Manchester City

La Juventus sta cercando di anticipare la concorrenza soprattutto su qualche colpo nel reparto difensivo. Il nome nuovo, dopo quello di Koulibaly, arriva sempre dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, si punta Laporte

Il futuro di Aymeric Laporte sembra essere lontano dal Manchester City. Il difensore non è felice in Inghilterra ed in estate potrebbe partire, nonostante un contratto in scadenza nel 2025: lui vorrebbe il Barcellona ma sul giocatore, riporta Relevo, ci sono appunto la Juventus ma anche la concorrenza del Milan.