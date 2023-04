Calciomercato Juventus, i bianconeri si inseriscono nella corsa al centrocampista

La Juventus si inserisce nell'asta per Milinkovic

La Juventus prova a inserirsi in un’asta di mercato per aggiudicarsi un rinforzo importante a centrocampo: il nome di Sergej Milinkovic-Savic resta sempre uno dei principali obiettivi di mercato dei bianconeri, ma la concorrenza per il serbo è molto agguerrita soprattutto all’estero.

Calciomercato Juventus, quattro club su Milinkovic-Savic

Come riporta il Messaggero, Milinkovic dirà addio alla Lazio in estate. Arsenal, Newcastle, West Ham oltre alla Juventus continuano a studiare la mossa migliore. Ora però nella mente di Milinkovic c’è solamente il finale di campionato, per il quale Sarri avrà bisogno della sua condizione migliore a partire dalla prossima gara con l’Inter.