Calciomercato Juventus, nel mirino il gioiello del Boca Juniores: ci pensa anche Guardiola

La Juventus è pronta a investire concretamente sul futuro. La dimostrazione sono state le tante presenze fatte fare a giovani talenti dell’U23 che in questi due anni di Allegri sono poi risultati fondamentali per la prima squadra. Su tutti Miretti e Fagioli che hanno dato freschezza e spensieratezza a un centrocampo in difficoltà tra infortuni e pessime prestazioni. La dirigenza bianconera, però, avrebbe messo gli occhi su un altro talento stavolta però non di casa propria.

Valentin Barco, il terzino che piace a Guardiola

Si tratta di Valentin Barco, che è finito tra i preferiti di Pep Guardiola e ora anche la Juventus ci ha messo su gli occhi. Terzino classe 2004 che è diventato tra i debuttanti più giovani nella storia del Boca a 16 anni e 11 mesi. La sua storia al Boca comincia a 9 anni dopo che Ramon Maddoni, storico preparatore argentino, disse di prenderlo alla squadra di Buenos Aires. La stessa cosa la fece con giocatori del calibro di Tevez, Riquelme, Redondo e Cambiassi che da lì in poi divennero fenomeni.