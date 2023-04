Calciomercato Lazio, cercasi vice-Immobile: occhi puntati sui ‘Blancos’

L’ottima stagione che la squadra di Maurizio Sarri sta disputando in campionato, con il secondo posto momentaneo alle spalle del Napoli, avrebbero indotto Claudio Lotito a pensare di dover alzare l’asticella per le prossime stagioni. Per questa ragione il presidente della Lazio vorrebbe accontentare il tecnico toscano che da inizio stagione starebbe chiedendo un vice Immobile: Tare, Ds della Lazio, dunque, sarebbe al lavoro per poter portare a Roma un centravanti affidabile nel caso in cui il bomber biancoceleste dovrebbe attraversare altri periodi no come avvenuto in quest’annata.

Lazio, pressing per Mariano Diaz: ostacolo ingaggio

La formazione allenata da Maurizio Sarri crede davvero alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League: ciò si nota anche dalle voci sui possibili acquisti da parte della dirigenza della Lazio. Come vice Immobile, Igli Tare, secondo quanto giunge dai quotidiani spagnoli, vorrebbe regalare al tecnico toscano Mariano Diaz: l’attaccante del Real Madrid ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e, dunque, rappresenterebbe un grande colpo per la squadra guidata da Claudio Lotito. Oltre alla concorrenza, che potrebbe essere sbaragliata con la qualifcazione in Champions League, ci sarebbe un altro ostacolo più grande, ovvero quello dell’ingaggio: solamente in caso il costaricano decidesse di ridursi lo stipendio, allora il club biancoceleste potrebbe aprire la trattativa, ma il centravanti delle Merengues è in cima alla lista della Lazio.