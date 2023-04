Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic non rinnova | Ecco le opzioni per il serbo

Siamo arrivati ai saluti finali per Milinkovic-Savic

L’avventura di Milinkovic-Savic alla Lazio sembra ormai arrivata al capolinea. Le prossime 7 partite di campionato con tutta probabilità dovrebbero essere le ultime 7 in maglia biancoceleste, dato che sembra che il calciatore serbo non debba rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Lazio, Juventus in prima fila per Milinkovic-Savic

Potrebbe essere finalmente l’anno giusto per vedere Milinkovic-Savic alla Juventus. Infatti il club bianconero è in cima alla lista dei desideri del serbo, ma bisogna vedere l’evolversi della situazione extra-campo. Altre alternative per il centrocampista arrivano dalla Premier League e sono: Arsenal, Newcastle, West Ham.