Calciomercato Milan, Maldini e Marotta studiano gli acquisti | Tutti i nomi

Il Milan si appresta a un finale di stagione tutto da vivere tra l’emozione di giocare il derby in semifinale di Champions e la rincorsa per il quarto posto in campionato. Per un posto tra le prime quattro diventa decisiva la sfida dell’Olimpico sabato alle 18 contro la Roma. Uno dei problemi di quest’anno per i rossoneri è stata la mancata alternativa alla cessione di Kessie. Per sopperire a ciò, Maldini e Massara hanno messo nel mirino due nomi per il centrocampo.

Adams il prescelto, Keita l’alternativa

Al Milan piace molto il profilo di Tyler Adams, classe ’99 del Leeds che può giocare sia da terzino che da centrocampista. Il Leeds sta lottando per non retrocedere ma nel caso dovesse succedere il prezzo si abbasserebbe notevolmente. Intanto, resta viva la pista che porta a Naby Keita che però non convince per la sua tenuta fisica. E poi c’è da pensare all’attacco dove si torna a parlare di Gianluca Scamacca.