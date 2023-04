Calciomercato Milan, Maldini preme per il rinnovo del suo gioiello: cifre da top player

La vittoria contro il Lecce ha permesso al Milan di raggiungere la Roma in seguito al pareggio dei giallorossi contro l’Atalanta: i rossoneri ora si trovano al quarto posto proprio insieme alla squadra allenata da José Mourinho e, dunque, credono alla qualificazione della prossima edizione della Champions League anche grazie al piazzamento in campionato. A Milanello, però, a tenere banco è il rinnovo di Rafael Leao, in quanto si vorrebbero evitare le beffe avvenute con Gianluigi Donnarumma e Franck Kessié.

Milan, trovato l’accordo con Leao: dialoghi con lo Sporting Lisbona

In virtù di ciò, Paolo Maldini si è mosso in prima persona per trovare l’accordo con Rafael Leao, il quale ha il contratto in scadenza nel 2024: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, sembrerebbe che il Milan abbia trovato l’accordo con il talento portoghese sulla base di 7 milioni di euro netti a stagione. Nonostante ciò ci sarebbe un altro ostacolo, ovvero il risarcimento che lo Sporting Lisbona vorrebbe per aver perso a parametro zero l’ex calciatore del Lille: la dirigenza rossonera, dunque, dovrà trovare l’accordo anche con il club portoghese per evitare delle beffe: secondo alcuni rumors giunti dal Portogallo, infatti, Jorge Mendes, procuratore di Leao, starebbe parlando con altre società, tra cui il Chelsea. Il Milan, dunque, deve far presto se non vorrà perdere l’esterno offensivo.