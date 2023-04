Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpaccio dal Barcellona

Nelle ultime ore Ferran Torres è stato accostato al Milan. Il talento classe 2000 del Barcellona potrebbe così lasciare i blaugrana dopo appena un anno e mezzo dal suo trasferimento in Catalogna.

Calciomercato Milan, per Ferran Torres servono 30 milioni

Ferran Torres ha un contratto in essere con il Barcellona fino al giugno del 2027. Come riporta Transfermarkt, il prezzo del suo cartellino al momento si aggira intorno ai 30 milioni di euro, non una cifra impossibile per un club come il Milan che solamente la scorsa estate ne ha sborsati 35 milioni per De Ketelaere. Da vedere è solo il lato legato allo stipendio del calciatore, che attualmente percepisce 6 milioni di euro l’anno.