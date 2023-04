Calciomercato Milan, stop per Ibrahimovic | Il club riflette sul futuro

Ennesimo nuovo stop per Zlatan Ibrahimovic: il Milan deve fare ancora a meno del centravanti svedese, fermatosi nel riscaldamento della gara casalinga contro il Lecce. Un problema al polpaccio che costringerà Ibra ad un nuovo stop e forse a chiudere in anticipo una stagione a dir poco tormentata.

Calciomercato Milan, futuro incerto al Milan per Ibrahimovic

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan e Ibra non si sono ancora dati appuntamento per parlare del futuro (il suo attuale contratto scade il prossimo 30 giugno). Al momento il suo prolungamento non è una priorità. In estate il Diavolo interverrà con ogni probabilità in attacco per affiancare a Giroud un centravanti giovane e quindi potrebbe non esserci più spazio per Zlatan.