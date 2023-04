Calciomercato Napoli, la rivelazione di Venerato: “Il Napoli non prenderà Thiago Almada”

La vittoria contro la Juventus ha avvicinato ancora di più il Napoli alla vittoria dello scudetto dopo 33 anni: la squadra di Luciano Spalletti potrebbe festeggiare già nella partita successiva in caso di successo contro la Salernitana con conseguente pareggio o sconfitta della Lazio. Negli ultimi giorni, data la stagione quasi archiviata, sono uscite delle voci su un possibile interessamento della dirigenza partenopea verso Thiago Almada, trequartista in forza all’Atlanta United: del talento argentino si parlava un gran bene già negli scorsi anni, ma la sua scelta di andare in Mls ha stupito tutti, scomparendo dai rifelttori.

Napoli, le parole di Venerato

In virtù di ciò, Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile acquisto di Thiago Almada, da parte del Napoli, su 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio: “Ciò che so è che qualche agente internazionale l’ha proposto al Napoli, ma il club non lo prenderà per motivi tattici. E’ un trequartista che può esprimersi al meglio nel 4-2-3-1, ma non ottimamente nel 4-3-3 spallettiano. L’argentino è un trequartista puro, lontano dalle esigenze di un Napoli che cerca un centrocampista che possa soprattutto coprire il ruolo di mezz’ala”.