Calciomercato Roma, offerto un difensore per giugno: Tiago Pinto valuta l’affare

Con il pareggio contro l’Atalanta, la squadra allenata da José Mourinho è stata raggiunta dal Milan proprio prima del confronto tra le due compagini, che si disputerà sabato 29 aprile 2023 alle ore 18:00. Una rosa in emergenza quella che l’allenatore portoghese avrà contro i rossoneri: oltre all’infortunio di Chris Smalling, anche Diego Llorente e Paulo Dybala sono usciti dal campo per infortunio, con le loro condizioni da valutare. Nel frattempo, in vista della prossima stagione, alla Roma, visti i problemi in quel reparto, è stato offerto un difensore che attualmente milita in Serie A.

Roma, il Barcellona offre Umtiti

Tiago Pinto, oltre al riscatto di Diego Llorente, e data l’inaffidibilità di Kumbulla, sarebbe alla ricerca di un altro difensore per ampliare le alternative alla rosa allenata da José Mourinho. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Barcellona avrebbe offerto Umtiti alla Roma e ad altre squadre di Serie A: il difensore francese, in prestito al Lecce, sembrerebbe fuori dal progetto dei catalani, che starebbero cercando una squadra a cui cederlo. Il centrale, in questa stagione, ha disputato 17 gare in campionato, senza andare a segno. La dirigenza capitolina starebbe valutando se affondare o meno il colpo.